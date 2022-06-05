Чехия — Испания: ставка Егора Титова на встречу Лиги наций

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Чехия – Испания во 2-м туре Лиги наций сезона-2022/2023.
Ставка: победа Испании всухую за 2.68.
«Испанцы упустили победу в игре с Португалией и могут быть недовольны таким результатом. Преимущество было на их стороне, но собственная ошибка лишила их трёх очков. Теперь нужно выигрывать в Чехии, чтобы чувствовать себя комфортно и зависеть только от собственных результатов.
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Чехи неожиданно победили швейцарцев. И я бы не сказал, что всё там было по делу. Чехи — молодцы, они выжали из себя максимум, реализовали моменты. Но всё равно понятно, что по классу футболистов они здесь аутсайдеры, остальные команды более мощные.
Но везение никто не отменял. Однако в каждом матче рассчитывать на это не стоит. Испанцы будут играть всерьёз, постараются свести ошибки к минимуму.
Я поставлю на сухую победу Испании. Она мало пропускает, особенно если вратарь не ошибается, а впереди 1–2 мяча организовать они могут. Атака очень быстрая, техничная, чехам сложно будет уследить за ней», — сказал Титов.
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