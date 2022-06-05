Чехия — Испания: прогноз Константина Генича на игру Лиги наций 5 июня

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч Чехия – Испания во 2-м туре Лиги наций сезона-2022/2023.



Ставка: победа Испании за 1.76.



«В первом туре чехи преподнесли одну из главных сенсаций, обыграв сборную Швейцарии. Сборная Чехии показала хороший футбол.

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Испания была хороша в Севилье в матче с Португалией, но не реализовала свои моменты и сыграла вничью. Игра сборной Испании смотрелась.



С чехами, которые потратили много сил в матче со сборной Швейцарии, испанцам должно быть полегче. Обойма игроков у испанцев достаточно глубокая, чтобы разобраться со сборной Чехии на выезде. Думаю, что Испания одержит победу, честно говоря, я даже удивлён, что на этот исход такой высокий коэффициент.

На испанцев дают 1.76. Это, на мой взгляд, слишком много, чтобы проходить мимо. Мой прогноз – победа Испании», — сказал Генич.

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