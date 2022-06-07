Хорватия — Франция: результат матча, кто выиграл, какой счёт, кто забил

Сборные Хорватии и Франции не сумели выявить победителя во встрече второго тура Лиги наций. Игра прошла на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия) и закончилась со счётом 1:1.
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В начале второго тайма полузащитник Адриен Рабьо открыл счёт, использовав передачу нападающего Виссама Бен-Йеддера.
На 83-й минуте хозяева поля получили право на пенальти. К 11-метровой отметке подошёл форвард Андрей Крамарич, который спас сборную Хорватии от поражения. В оставшееся время счёт не изменился.
Сборная Хорватии прервала серию из трёх поражений от Франции. Ранее трёхцветные победили в финале ЧМ-2018 (4:2) и дважды оказались сильнее в предыдущем розыгрыше Лиги наций (4:2, 2:1).
В предыдущий раз Хорватия сумела не проиграть Франции в 2011 году. Тогда товарищеская встреча завершилась со счётом 0:0.
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