«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: букмекеры назвали шансы Василевского сыграть на ноль

16 июня в Денвере состоится первый матч решающей серии Кубка Стэнли-2022 между «Колорадо Эвеланш» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало встречи намечено на 3:00 мск.
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Хозяева льда считаются фаворитом первой игры. Ставки на итоговую победу «Колорадо» принимаются с коэффициентом 1.69, успех «Тампы» с учётом овертайма доступен за 2.22.
Букмекеры ждут высокой результативности: тотал больше 5.5 гола доступен за 1.73, а на тотал меньше 5.5 гола дают 2.30. Если победитель встречи определится в дополнительное время, зайдёт коэффициент 4.50.
Если «Колорадо» не сумеет отличиться в основное время, сыграет коэффициент 14.0. Победа «Тампы» всухую в основное время доступна за 16.0.
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