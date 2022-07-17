«Локомотив» — «Пари НН»: фрибет 2000 рублей к матчу первого тура РПЛ
Поделиться
Сегодня, 17 июля, пройдёт матч первого тура РПЛ «Локомотив» — «Пари НН». Начало — в 17:30 мск. Ты можешь получить фрибет 2000 рублей от букмекера «Фонбет» и использовать его на любое событие!
Чтобы получить бонус, выполни простые действия:
1. Зарегистрируйся в БК «Фонбет» и пройди идентификацию.
2. Скачай приложение «Фонбет» и авторизуйся в нём.
Фрибет будет доступен в мобильном приложении «Фонбет» после выполнения условий.
Комментарии
- 17 июля 2022
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
10:45
-
10:00
-
09:15
-
08:30
-
07:45
-
07:00
-
05:39
-
04:06
-
02:30
- 16 июля 2022
-
19:00
-
18:10
-
17:20
-
16:30
-
15:40
-
14:50
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:15
-
10:30
-
09:45
-
09:00
-
08:15
-
07:30
-
06:45
-
06:00
-
03:22
- 15 июля 2022
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
Партнерский контент