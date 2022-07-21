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Каролин Гарсия — Элизабетта Коччаретто: прогноз Сергея Фомина на матч турнира в Палермо

Каролин Гарсия — Элизабетта Коччаретто: прогноз Сергея Фомина на матч турнира в Палермо
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Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Палермо Каролин Гарсия — Элизабетта Коччаретто.

Ставка: ТБ 2.5 брейка в 1-м сете за 1.61.

«Гарсия показывает относительно стабильную игру в последние два месяца. Каролин заметно прибавила как в игре на задней линии, так и на своей подаче. С учётом того, что она играет в атакующий теннис, невынужденных ошибок не так много, как обычно. Поэтому и вывод легко напрашивается на то, что она находится в крепкой игровой форме.

Для Коччаретто турнир является домашним. В этом сезоне Элизабетта почти все матчи проводит на грунтовых кортах. Именно на этом покрытии она показывает свой лучший теннис. Стартовый матч на турнире с Эррани провела уверенно. Всего лишь один гейм отдала cвоей соотечественнице за два сета.

Воспользуемся широкой линией, представленной на этот матч, и заберём ставку на тотал больше 2.5 брейка в 1-м сете. Обе теннисистки обладают острым приёмом и далеко не всегда действуют стабильно на своих подачах», — сказал Фомин.

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