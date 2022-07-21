Каролин Гарсия — Элизабетта Коччаретто: прогноз Сергея Фомина на матч турнира в Палермо

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Палермо Каролин Гарсия — Элизабетта Коччаретто.
Ставка: ТБ 2.5 брейка в 1-м сете за 1.61.
«Гарсия показывает относительно стабильную игру в последние два месяца. Каролин заметно прибавила как в игре на задней линии, так и на своей подаче. С учётом того, что она играет в атакующий теннис, невынужденных ошибок не так много, как обычно. Поэтому и вывод легко напрашивается на то, что она находится в крепкой игровой форме.
Для Коччаретто турнир является домашним. В этом сезоне Элизабетта почти все матчи проводит на грунтовых кортах. Именно на этом покрытии она показывает свой лучший теннис. Стартовый матч на турнире с Эррани провела уверенно. Всего лишь один гейм отдала cвоей соотечественнице за два сета.
Воспользуемся широкой линией, представленной на этот матч, и заберём ставку на тотал больше 2.5 брейка в 1-м сете. Обе теннисистки обладают острым приёмом и далеко не всегда действуют стабильно на своих подачах», — сказал Фомин.
Карацев — Галан: букмекеры оценили шансы россиянина.
Рублёв и Касаткина готовы бросить Россию. Что об этом думают в Госдуме?
Казахстан впервые в истории завоевал золотую медаль на ЧМ по лёгкой атлетике.
Тихонов: кому из мужиков Касаткина теперь нужна?
Роднина: в каминг-ауте Касаткиной не вижу никакой смелости.
Тарпищев сравнил Медведева с Сафиным и Кафельниковым.
- 21 июля 2022
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
07:42
-
06:20
-
04:49
-
03:22
- 20 июля 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:19
-
08:21
-
07:14
-
06:00
- 19 июля 2022
-
21:21
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00