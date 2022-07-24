«Химки» — «Пари НН»: прогноз Егора Титова на игру 2-го тура чемпионата РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Химки» — «Пари НН» во 2-м туре Мир РПЛ сезона-2022/2023.
Ставка: ТМ 2.5 за 1.70.
«Химки» великолепно показали себя в первом туре, отняв очки у «Зенита». И это не была случайность. По игре «Химки» смотрелись не хуже, если брать весь матч, а не только старт встречи. Команду Юрана за ту игру стоит похвалить.
Но играть с «Зенитом» не совсем то же самое, что и с «Пари НН». «Химки» дома против нижегородцев не могут сидеть сзади весь матч, им придется раскрыться. Юран не раз повторял, что «Химки» при своих болельщиках дома должны играть на победу.
Но, на мой взгляд, все это в большей степени слова, команды будут играть от обороны, защищая тылы. Никакой открытой игры мы тут не увидим. У обеих команд хорошая организация, по «Пари НН» мы это видели в прошедшем выставочном турнире. Соперники будут ждать ошибки, но никто сам не пойдет вперёд», — сказал Титов.
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