«Локомотив» — «Ростов»: фрибет 2000 рублей к матчу РПЛ
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Сегодня, 24 июля, пройдёт матч второго тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов». Начало — в 20:00 мск. Ты можешь получить фрибет 2000 рублей от букмекера «Фонбет» и использовать его на любое событие!
Чтобы получить бонус, выполни простые действия:
1. Зарегистрируйся в БК «Фонбет» и пройди идентификацию.
2. Скачай приложение «Фонбет» и авторизуйся в нём.
Фрибет будет доступен в мобильном приложении «Фонбет» после выполнения условий.
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