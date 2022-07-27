«Фенербахче» — «Динамо» Киев: фрибет 2000 рублей к матчу отбора Лиги чемпионов
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27 июля пройдёт матч отбора Лиги чемпионов «Фенербахче» — «Динамо» Киев. Начало — в 20:00 мск. Ты можешь получить фрибет 2000 рублей от букмекера «Фонбет» и использовать его на любое событие!
Чтобы получить бонус, выполни простые действия:
1. Зарегистрируйся в БК «Фонбет» и пройди идентификацию.
2. Скачай приложение «Фонбет» и авторизуйся в нём.
Фрибет будет доступен в мобильном приложении «Фонбет» после выполнения условий.
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