Элизабетта Коччаретто — Каролин Гарсия: прогноз Сергея Фомина на матч в Варшаве

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Варшаве Элизабетта Коччаретто — Каролин Гарсия.

Ставка: тотал больше 2.5 брейка в первом сете за 1.63.

«Рассмотрим интересный матч на турнире в Варшаве, где сыграют Элизабетта Коччаретто и Каролин Гарсия.

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Гарсия на старте турнира смогла переиграть Дои в двух партиях. Несмотря на два сета, матч получился упорным. Каролин долго не могла наладить игру на приёме. Частенько срывался удар слева. На своей подаче действовала тоже неидеально, допуская большое количество двойных ошибок.



Коччаретто прошла первый круг намного увереннее. Конечно, уровень её соперницы был куда слабее, но при этом итальянка держала концентрацию на протяжении всего матча и доминировала на задней линии.



Уже был разбор данного противостояния, только на другом турнире, неделей ранее. И там наш выбор упал на тотал больше брейков в 1-м сете. За неделю мало что поменялось, поэтому хочется вновь повторить данную ставку».

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