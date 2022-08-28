«Рубин» — «КАМАЗ»: букмекеры оценили шансы Слуцкого обыграть лидера Первой лиги

28 августа состоится матч 7-го тура Первой лиги «Рубин» — «КАМАЗ». Начало встречи запланировано на 18:00 мск.

Дзюба провёл второй матч в чемпионате Турции.

Игра пройдёт в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». «КАМАЗ» лидирует в турнирной таблице Первой лиги, «Рубин» идёт шестым с отставанием в пять очков.

Эксперты не сомневаются в подопечных Леонида Слуцкого: поставить на победу «Рубина» предлагается с коэффициентом 1.50. Успех «КАМАЗа» оценён в 6.18. Ставки на ничью принимаются за 4.57.



Аналитики ждут от игры в Казани большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15.

Если забьют футболисты «Рубина», сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87.

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