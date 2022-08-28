«Адана Демирспор» — «Уманиеспор»: результат матча, кто победил, как сыграл Дзюба

«Адана Демирспор» обыграл «Уманиеспор» в четвёртом туре чемпионата Турции. Игра состоялась на стадионе «Ени Адана» и завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Винченцо Монтеллы.

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Российский нападающий Артём Дзюба попал в основной состав «Адана Демирспор» и провёл на поле первый тайм, под занавес которого получил жёлтую карточку за толчок соперника. Результативными действиями не отметился, в перерыве уступил место на поле итальянцу Марио Балотелли.



Единственный гол состоялся на шестой минуте. Отличился португальский защитник Кевин Родригеш, результативный пас выполнил сенегальский хавбек Баду Н'Диайе.



После четырёх туров в активе «Адана Демирспор» девять очков. В следующем матче команда Артёма Дзюбы встретится с «Хатайспором».

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