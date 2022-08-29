«Саутгемптон» — «Челси»: прогноз «Чемпионата» на матч АПЛ 30 августа

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» подготовили прогноз на матч АПЛ «Саутгемптон» — «Челси». Игра состоится 30 августа в Саутгемптоне.

Ставка: обе забьют за 1.75.

В прошлом сезоне «Челси» дважды разобрался со «святыми». Дома синие выиграли со счётом 3:1, забив два гола уже после 80-й минуты и после удаления Джеймса Уорд-Прауса. А на выезде «Челси» устроил настоящий погром, забив шесть безответных мячей.

Тогда дублями отметились Тимо Вернер и Мэйсон Маунт. Была ещё игра в Кубке лиги, там «Саутгемптон» дал хороший отпор и проиграл только в серии пенальти. Составы, конечно, были неоптимальными. Впрочем, это уже детали. В сухом остатке — три победы лондонского клуба из трёх возможных.



К «святым» было очень много вопросов перед началом сезона. Слишком уж безвольно команда завалила концовку прошлого. Поговаривали даже о ссоре между Ральфом Хазенхюттлем и футболистами. Сейчас кажется, что все эти разговоры были далеки от истины, «Саутгемптон» держится на привычном уровне и в родных стенах может быть опасен для любого соперника.



«Челси» после пары хороших матчей вновь принялся страдать. Предыдущий выезд обернулся конфузом в Лидсе. С большим скрипом синие исправились за то поражение в матче с «Лестером», проведя большую часть встречи в численном меньшинстве. Лондонцы снова не смогли сохранить свои ворота на замке, это уже становится привычно.



При всех своих недостатках гости не выглядят как команда, которая будет проигрывать «святым». Возвращение Тухеля на скамейку должно встряхнуть «Челси», но не настолько, чтобы победа оказалась уверенной. Скорее всего, «святые» станут очередной командой, забившей «Челси», но не более того.

На «обе забьют» выставлен коэффициент 1.75 — хороший вариант. Ставка посмелее — П2 + обе забьют, здесь потенциальный выигрыш мощнее.