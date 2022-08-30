«Саутгемптон» — «Челси»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 5-го тура АПЛ сезона-2022/2023 «Саутгемптон» — «Челси».
Ставка: «Челси» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.77.
«Челси» одержал важную победу над «Лестером», играя целый час в меньшинстве. Сложно предъявлять в сложившихся обстоятельствах команде претензии, но, понятное дело, три очка синие взяли не без везения.
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С другой стороны, положительного тоже хватает – Фофана вот-вот пополнит команду, Стерлинг записал на свой счёт первые голы в синей футболке, Ковачич возвращается на поле и, видимо, сразу заменит дисквалифицированного Галлахера.
«Саутгемптон» был не так уж и плох против «МЮ», хоть и уступил дома с минимальным счётом. Южане хороши в плане организации, но к прессингу, как в лучшие времена, всё ещё не прибегают. Хазенхюттль пока, скорее, предпочитает игру вторым номером и расчёт на контратаки. Видимо, на это будет расчёт и с «Челси».
Поэтому предположу, что гости не проиграют, а в матче будет забито максимум три мяча», — сказал Петросьян.
Чего ждать от матча «Саутгемптон» — «Челси».
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