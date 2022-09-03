«Арис» — «Олимпиакос»: результат матча чемпионата Кипра, как сыграл Кокорин

«Арис» из Лимасолы обыграл «Олимпиакос» из Никосии в матче второго тура чемпионата Кипра по футболу. Российский нападающий Александр Кокорин провёл на поле весь второй тайм и отметился результативной передачей.
Кокорин впервые в 2022 году сыграл больше 17 минут.
Уже к концу первого тайма «Арис» выигрывал со счётом 2:0 благодаря голам Бенгтссона и Бабикса на 23-й и 30-й минутах соответственно.
После выхода Кокорина команда забила ещё три гола: на 47-й минуте отличился Браун, на 51-й Яблонский, а на последних минутах гол забил Сполярич с передачи Александра, оформив итоговый результат встречи – 5:0.
Права на Кокорина принадлежат «Фиорентине». До этого форвард защищал цвета московского «Спартака».
В стане «фиалок» россиянин суммарно провёл 11 матчей и не отметился результативными действиями, заработав при этом две жёлтые карточки. Контрактное соглашение игрока с флорентийской командой рассчитано до 2024 года.
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