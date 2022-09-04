Эксперты оценили шансы Даниила Медведева обыграть Кирьоса на US Open

5 сентября первая ракетка мира Даниил Медведев встретится с представителем Австралии Ником Кирьосом (25-й номер мирового рейтинга) в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США. Турнир проходит в Нью-Йорке.
Медведев: нас с Кирьосом ждёт отличный матч!
Встреча пройдёт на арене «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» и начнётся примерно в 2:00 мск.
Фаворитом считается первая ракетка мира, ставки на победу Даниила Медведева принимаются с коэффициентом 1.52. Это примерно 63% вероятности. На успех австралийца можно поставить за 2.60 (37%).
Встреча должна получиться упорной: ставки на тотал больше 40.5 гейма принимаются за 1.85, а тотал меньше 40.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.05. Ставку на пятый сет предлагается сделать с коэффициентом 3.40.
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