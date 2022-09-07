«Айнтрахт» — «Спортинг»: прогноз Алексея Андронова на матч 1-го тура Лиги чемпионов

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Айнтрахт» — «Спортинг» в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов сезона-2022/2023.



Ставка: победа «Айнтрахта» за 2.08.



«Второй игровой день Лиги чемпионов. В борьбу вступает франкфуртский «Айнтрахт», команда, которая пробилась туда особенным способом, выиграв Лигу Европы. Можно сказать, «Айнтрахт» преодолел самый тернистый путь среди всех участников Лиги чемпионов. Все были среди лидеров своих национальных чемпионатов, у «Айнтрахта» это было не совсем так.



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Было много людей, не верящих в то, что «Айнтрахту» под силу победить в турнире, но франкфуртцы справились. И я думаю, что настроение у них должно быть хорошим. Да, команда уступила в матче за Суперкубок Европы, были шероховатости на старте Бундеслиги, но в двух последних матчах «Айнтрахт» одержал две победы. И он дважды забил по четыре мяча в ворота своего соперника. Настроение, действительно, должно быть довольно приличное.



У «Спортинга» не всё ровно. Из последних трёх игр он проиграл две. Я думаю, что здесь главным преимуществом немецкого клуба, помимо лучшей текущей формы, конечно, будут их фантастические болельщики, которые устроят «Спортингу» мегагорячий прием. И «Айнтрахт» должен понимать, что такой матч на своём поле он должен выигрывать, если на что-то рассчитывает в Лиге чемпионов. Я думаю, они это понимают.



2.08 — коэффициент на победу франкфуртцев. По-моему, прекрасная ставка», — сказал Андронов.



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