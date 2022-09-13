«Ак Барс» — «Динамо» Минск: результат матча КХЛ, кто выиграл, какой счёт, кто забил

Минское «Динамо» одержало победу над казанским «Ак Барсом» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.
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Игра состоялась в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» и завершилась в овертайме со счётом 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0) в пользу «зубров».
У белорусского клуба шайбы забросили канадский форвард Седрик Пакетт (дубль) и нападающий Брэндон Козун. В составе «Ак Барса» голы забили Кирилл Семёнов и Александр Радулов.
Это поражение стало вторым для казанцев в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги. Ранее подопечные Олега Знарка уступили московскому «Динамо» (0:2). Минчане одержали четвёртую победу в чемпионате.
В следующем матче «Ак Барс» сыграет дома с нижегородским «Торпедо» (14 сентября, 19:30 мск), «Динамо» — с «Северсталью» (Череповец, 14 сентября, 19:00 мск).
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