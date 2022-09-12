«Сибирь» — «Авангард». Боб Хартли в Омске, но Рябыкину не поможет

13 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» — «Авангард». Начало встречи — в 15:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить фаворита. Поставить на победу новосибирцев в основное время можно с коэффициентом 2.65, а успех омичей по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.50.

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Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Сибирь» — «Авангард» 13 сентября 2022 года

Букмекеры не уверены, что матч «Сибирь» — «Авангард» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.00, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.80. Ничья после трёх периодов игры доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.60. Гол на первой минуте встречи оценён коэффициентом 12.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Сибирь» Новосибирск — «Авангард» Омск (13.09.2022)

На 13 сентября в Континентальной хоккейной лиге запланированы три встречи регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию «Сибири» и омского «Авангарда», которое пройдёт в Новосибирске. Первое вбрасывание состоится в 15:30 мск.

«Сибирь» успела провести с начала сезона уже пять встреч. Имеет на счету три победы при двух поражениях и занимает в Восточной конференции почётное второе место с семью баллами. Выше расположился екатеринбургский «Автомобилист» тоже с семью очками, превосходя конкурента по дополнительным параметрам.

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И всё же такой результат новосибирцев можно считать достойным. Жаль, накануне не удалось одолеть «Трактор» (2:3 Б), но очки набрали. До этого на классе команда разгромно обыграла «Куньлунь» (4:0). В целом радует и не только нападение, но и защита, которая пропустила лишь пять шайб за пять игр.



«Авангард» провёл четыре встречи со старта сезона, но ни в одном матче успеха добиться не удалось. Сперва поражение от «Витязя» (2:3), затем от минского «Динамо» (6:3) и СКА (1:4). Накануне же был проигрыш от «Автомобилиста» (2:4). И надо отметить, что все четыре встречи — выездные. Команда пока не играет дома.

А результаты плачевные, потому и последнее место в Восточной конференции. Конечно, такое положение дел удручает. Однако выездные встречи отнимают достаточно сил только дорогой, а график матчей не позволяет в полной мере отдохнуть. Поэтому Дмитрию Рябыкину не позавидуешь.

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Пятый выездной матч будет к одному из лидеров конференции. Вряд ли встреча получится простой, причём для обеих команд. Статистика очных игр насчитывает 60 баталий. При этом у омичей на счету 41 победа, у новосибирцев – лишь 19. Как видно, преимущество у гостей весомое. Однако сейчас такой уверенности в них нет.

А хозяева играют не на своей основной площадке из-за реконструкции стадиона. Плюс имеют в целом не самую хорошую статистику, но лучше оппонента. Потому хозяева, на наш взгляд, будут иметь преимущество как в моральном плане, так и в физическом. При этом у обеих сторон не лучшая результативность.



«Сибирь» забросила за пять встреч 10 шайб, у «Авангарда» за четыре игры восемь голов. В целом по две шайбы соперники за матч забросить могут. При этом за последние 10 противостояний лишь в пяти тотал был больше четырёх шайб. Негусто, однако у гостей сейчас серьёзные проблемы с обороной. За четыре матча пропустили 17 шайб.



На фоне оппонента это огромные цифры. Мы бы в таком противостоянии ставили на «Сибирь». Во-первых, играет у себя дома, хоть и не на собственной арене. Имеет хорошую защиту, а в атаке всё не так плохо. Как раз есть шанс улучшить результативность. У соперника в атаке цифры схожи, а оборона же просто существует.



Это точно соперник не уровня «Трактора», поэтому у хозяев будет больше шансов на успех. Хотя и явного преимущества не ждём. Мы бы рассмотрели ставку на то, что «Сибирь» не проиграет через тотал больше 3.5 шайбы за 2.37. Оппоненты проведут работу над ошибками, но у Дмитрия Рябыкина проблем хватает, за один день всё не исправить. Пока хозяева выглядят интереснее.

Любопытно, что появилась официальная информация о бывшем тренере «Авангарда» Бобе Хартли, который вернулся в Омск. Здесь его ждёт работа с молодёжкой в местной академии. Болельщики наверняка будут просить специалиста возглавить основную команду или помочь действующему наставнику. Если Дмитрий Рябыкин проиграет в пятый раз, конечно. Хотя всё идёт как раз к этому. Сибирское дерби такими темпами может стать последним в карьере россиянина в «Авангарде».

«Сибирь» — «Авангард»: прогноз и ставка на матч КХЛ 13 сентября 2022 года

Новосибирцы здорово начали сезон, но пока играют не на своей основной площадке. Омичи же пока выступали лишь на выезде, но побед ещё нет. Рябыкину нужно решать проблемы с обороной и улучшать нападение. У хозяев же в защите всё хорошо, а в атаке есть схожесть с гостями. Всё же преимущество на стороне хозяев, по силе и мотивации состав готов лучше. Однако перестрахуемся ставкой на новосибирцев через тотал больше.



Ставка: «Сибирь» не проиграет и тотал больше 3.5 шайбы за 2.37.

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