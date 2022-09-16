«Спартак» — «Торпедо»: ставка Анатолия Емелина на матч регулярного чемпионата КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин сделал ставку на матч КХЛ «Спартак» – «Торпедо».
Ставка: победа «Спартака» в матче за 1.63.
«С точки зрения хоккейной тактики эти команды – полная противоположность друг другу. «Торпедо» играет лихо, креативно и без оглядки на свои ворота. «Спартак», наоборот, делает ставку на грамотную оборону и контратаки. Причем обоим их тактика приносит успех. Команда Ларионова забила четыре «Магнитке», шесть – «Амуру» и семь – «Автомобилисту». Спартаковцы и вовсе лишь в среду впервые проиграли в основное время.
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Предположу, что судьбу матча придется решать за пределами основного времени. Брал бы тотал больше 4.5, потому что даже отлаженная красно-белая защита не сможет полностью «засушить» торпедовцев – а вратари у Бориса Миронова не сверхнадёжные. Поставим на победу «Спартака», поскольку их стиль менее энергозатратный. А решающим аргументом, не исключено, будет именно то, у кого к третьему периоду останется больше сил. Моя ставка – победа «Спартака» в матче», — сказал Емелин.
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