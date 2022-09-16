Экспресс на 16 сентября с коэффициентом 9.50: Шварц выживает, Митрович удивляет

16 сентября начинается очередной европейский уикенд. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 9.50 из самых интересных игр дня.

Прогнозы на главные матчи дня — в одном месте.

Прогноз на матч Бундеслиги «Майнц» — «Герта» 16 сентября

«Майнц» играет по схеме 3-4-2-1 и придерживается атакующего стиля с элементами быстрых контратак, выполняя по 13,5 перехвата мяча за игру (лучший показатель в чемпионате). Команда контролирует мяч в среднем 46,9% игрового времени (12-й результат). Подопечные Бо Свенссона выполняют в среднем по 12,5 удара, из которых 4,5 — в створ ворот (13-й и 11-й показатели). На фоне спада у прошлогоднего голеадора Жонатана Буркардта команда не впечатляет результативностью, забив лишь шесть голов за шесть встреч.

«Герта» в минувшем сезоне была близка к понижению во Вторую Бундеслигу. Она финишировала на 16-й строчке и не без труда переиграла в переходных матчах «Гамбург».

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Летом команду возглавил Сандро Шварц, под началом которого московское «Динамо» в прошлом сезоне финишировало на третьем месте в РПЛ и впервые за 10 лет пробилось в финал Кубка России. Покамест бело-голубые не впечатляют своими результатами на стартовом отрезке, выиграв лишь в одном матче при двух ничьих и трёх поражениях. Но и тут стоит отметить непростой стартовый календарь. Недооценивать гостей не стоит. Возьмём победу «Герты» с форой (+1) с коэффициентом 1.73.

Прогноз на матч Примеры «Вальядолид» – «Кадис» 16 сентября

«Вальядолид» на стартовом отрезке не отличается активными действиями впереди, выполняя лишь по 10,8 удара (13-й результат), но игроки стараются эффективно распоряжаться моментами, по 4,4 раза попадая в створ ворот (седьмой показатель). За пять матчей подопечные Хосе Пачеты забили лишь три мяча, что на 1,77 меньше от ожидаемых. Собственно, учитывая соперников, с которыми «пуселу» свёл календарь, столь невпечатляющая производительность атаки вполне объяснима.

С «Кадисом», проигравшим все пять матчей с суммарным счётом 0:14, у «Вальядолида» не должно возникнуть проблем.

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Учитывая слабые показатели подопечных Серхио Гонсалеса в атаке, вряд ли воротам Серхио Асенхо что-то угрожает. Рекомендуем ставку на победу «Вальядолида» за 2.08.

Прогноз на матч АПЛ «Ноттингем Форест» — «Фулхэм» 16 сентября

Перед началом сезона к «Фулхэму» относились весьма снисходительно. Команда уже не в первый раз выходит в АПЛ после хорошего сезона в Чемпионшипе, но тут же улетает обратно. Однако в этот раз, похоже, всё будет по-другому. Да, два поражения в шести матчах – это многовато, но стоит сделать скидку на то, что это были выездные дерби, и оба закончились со счётом 2:1 в пользу лидирующего «Арсенала» и наступающего ему на пятки «Тоттенхэма».

Отдельно стоит отметить Александра Митровича. Сербский футболист бил рекорды в Чемпионшипе, но до этого сезона в АПЛ у него как-то не получалось. Сейчас же он является вторым бомбардиром лиги с шестью голами. Похоже, сказалось то, что в «Фулхэме» не стали радикально менять состав после выхода в АПЛ, и пока это приносит дивиденды.

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«Ноттингем Форест» тоже выходец из Чемпионшипа. Но, в отличие от «Фулхэма», этот клуб устроил массовую закупку игроков. Такие истории часто заканчиваются понижением в классе. И старт сезона пока намекает на подобный исход.

Дело в том, что у «лесников» всего одна победа в шести турах, пять забитых голов, четыре очка и призрачная надежда, что армия новичков когда-нибудь сыграется друг с другом и выкарабкается из зоны вылета. Впрочем, деньги было потрачены солидные, да и главный тренер Стив Купер работает не первый день.

Команды хорошо знают друг друга по Чемпионшипу. При этом парадоксально, что в пяти из шести последних очных встреч, которые состоялись с 2017 по 2022 год, выигрывали именно гости. Текущий расклад сил намекает на такой исход и сейчас. Победа «Фулхэма», к слову, оценивается коэффициентом 2.65. В случае успеха выигрыш со ставки в 1000 рублей составит 2650 рублей.

Экспресс на матчи 16 сентября

Ставка 1: победа «Герты» с форой (+1) в матче с «Майнцем» за 1.73.

Ставка 2: победа «Вальядолида» над «Кадисом» за 2.08.

Ставка 3: победа «Фулхэма» над «Ноттингем Форест» за 2.65.

Общий коэффициент: 1.73 Х 2.08 Х 2.65 = 9.54.

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