«Спартак» — «Торпедо»: результат матча КХЛ, кто выиграл, какой счёт, кто забил

В Москве на стадионе «Мегаспорт» закончился очередной матч Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Спартак» принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0).
На 13-й минуте Джоуи Кин, реализовав большинство с передачи Фила Вароне, вывел красно-белых вперёд. На 28-й минуте Василий Атанасов, забросив при игре «пять на четыре», сравнял счёт.
Очки за результативные передачи на свой счёт записали Алексей Кручинин и Кенни Агостино. В овертайме победу своей команде принёс Кенни Агостино.
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» 18 сентября в Москве сыграет с «Ак Барсом». «Торпедо» 19 сентября примет «Витязь».
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