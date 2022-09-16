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«Динамо» — «Зенит», прогноз на матч РПЛ 17 сентября 2022 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Динамо» — «Зенит». Сергей Семак после поражения будет осторожен в обороне
Николай Павлов
«Динамо» — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ
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После поражения сине-бело-голубым важно не впасть в уныние, а москвичи будут придерживаться строгой защиты.

17 сентября состоится матч 10-го тура чемпионата России «Динамо» — «Зенит». Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют в качестве фаворитов гостей: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.49. Успех москвичей оценивается в 6.20. На ничью дают коэффициент 4.50.

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Коэффициенты букмекеров на матч 10-го тура РПЛ «Динамо» — «Зенит» 17 сентября 2022 года

Букмекеры не сомневаются, что игра 10-го тура чемпионата России «Динамо» — «Зенит» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.62. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.82.

Анализ и прогноз на матч 10-го тура чемпионата России «Динамо» — «Зенит» (17.09.2022)

Россия - Премьер-Лига. 10-й тур
17 сентября 2022, суббота. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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До дрожи в коленях напугал в минувшем туре Российской Премьер-Лиги «Зенит» конкурентов в борьбе за чемпионский титул. Подопечные Сергея Семака разобрали на молекулы «Оренбург», отгрузив в ворота несчастного соперника восемь безответных мячей. Помимо результата, сильное впечатление произвела сама игра петербуржцев. Они показали практически идеальное взаимодействие во всех линиях.

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Теперь попробуем представить, каково наставнику «Динамо» Славише Йокановичу готовить команду к важнейшему матчу первого круга. Сложно предугадать, на каком тактическом варианте остановится сербский специалист. Будет ли он «парковать автобус» у собственных ворот в надежде на нулевую ничью или рискнёт на встречный бой с действующим чемпионом? Оба варианта таят угрозу для хозяев.

Расписание трансляций 10-го тура РПЛ сезона-2022/2023.

Весьма вероятно, что москвичи откажутся от активной игры в нападении. В последней встрече РПЛ их усилия не увенчались успехом. «Сочи» не только достаточно легко нейтрализовал угрозу, которая исходила от атакующего блока бело-голубых, но и отыскал бреши в обороне. Стоит отметить потерю концентрации подопечными Йокановича на первых минутах матча.

К 11-й минуте матча бело-голубые «горели» 0:2 после точных ударов Мелкадзе и Нобоа. Далеко не сразу динамовцы отошли от нокаута. Им потребовалось практически полчаса игрового времени, чтобы внести изменения в тактическую схему. Ход тренерского штаба хозяев оправдал себя частично — Макаров отыграл один мяч, но на большее «Динамо» оказалось не способно.

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Поражение от сочинцев стало первым для «Динамо» в текущем первенстве РПЛ. Тревожный звонок прозвучал ещё в игре с «Уралом», но соперник не сумел сдержать индивидуально сильных футболистов бело-голубых. Стоит отметить, что в их действиях пропала резкость. Форварды и атакующие хавбеки москвичей медленно работают с мячом, что позволяет оппонентам накрывать их прессингом. Стоит предположить, что этим воспользуется Семак.

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На фоне команд Российской Премьер-Лиги «Зенит» выглядит очень мощно, гости располагают практически двумя равноценными составами. О чём говорить, если такой индивидуально сильный футболист, как Зелимхан Бакаев, не проходит в основу клуба из Санкт-Петербурга.

В линии атаки бразильские мастера при поддержке настырного нападающего Сергеева создают постоянное давление на оборону соперника. Они мешают игрокам противника начинать комбинации, что снижает нагрузку на Ловрена и Родриго. Отметим для нашего прогноза, что обрела ясные очертания линия обороны «Зенита».

После некоторых экспериментов на старте сезона и в кубковых баталиях тренерский штаб гостей остановился на паре центральных Ловрен — Родриго. При поддержке на краях защиты мобильными Караваевым и Сантосом штрафная площадь гостей выглядит неприступной крепостью. В шести из девяти встреч РПЛ-2022/2023 подопечные Сергея Семака уберегли свои ворота от забитого мяча.

Серия без поражений сине-бело-голубых тянулась с момента заключительного матча в РПЛ сезона-2021/2022. Прервать это безумие удалось «Крыльям Советов» в недавней кубковой встрече. Причём «Зенит» вышел сильным составом, но удаление Клаудиньо помогло самарцам. В большинстве клуб отправил два безответных мяча в ворота петербуржцев и выиграл со счётом 2:0.

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История противостояний «Динамо» и «Зенита» состоит из 55 игр. На стороне петербургского клуба весомое преимущество. Он одолел бело-голубых в 28 матчах. Хозяева записали в актив 12 побед и в 15 встречах судейская бригада зафиксировала ничейный результат. Разница забитых мячей 88:52 в пользу гостей. Обратим внимание, что в шести из последних семи очных встречах в Москве минимум одна из команд не забила.

Футболисты «Динамо» в последних играх выглядят уставшими. Резко упали командные скорости, что немедленно сказалось на результативности действий нападения бело-голубых. В свою очередь, у «Зенита» самая эффективная оборонительная линия в лиге — всего три пропущенных мяча после девяти туров. С учётом истории очных матчей рекомендуем обратить внимание на ставку «обе забьют — нет» за коэффициент 1.98.

Прогноз и ставки на матч Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Зенит» 17 сентября 2022 года

«Зенит» находится в оптимальных кондициях. Все линии чемпиона работают без сбоев, сведя к минимуму количество грубых ошибок, особенно в обороне. Защита в большинстве игр действует образцово и на данном этапе первенства самая надежная в лиге. С учётом некоторого спада физической формы у динамовцев и истории очных встреч в Москве предположим, что минимум одна из команд не забьёт.

Ставка: обе забьют — нет за 1.98.

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