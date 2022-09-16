«Динамо» — «Зенит». Сергей Семак после поражения будет осторожен в обороне

После поражения сине-бело-голубым важно не впасть в уныние, а москвичи будут придерживаться строгой защиты.

17 сентября состоится матч 10-го тура чемпионата России «Динамо» — «Зенит». Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют в качестве фаворитов гостей: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.49. Успех москвичей оценивается в 6.20. На ничью дают коэффициент 4.50.

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Коэффициенты букмекеров на матч 10-го тура РПЛ «Динамо» — «Зенит» 17 сентября 2022 года

Букмекеры не сомневаются, что игра 10-го тура чемпионата России «Динамо» — «Зенит» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.62. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.82.

Анализ и прогноз на матч 10-го тура чемпионата России «Динамо» — «Зенит» (17.09.2022)

До дрожи в коленях напугал в минувшем туре Российской Премьер-Лиги «Зенит» конкурентов в борьбе за чемпионский титул. Подопечные Сергея Семака разобрали на молекулы «Оренбург», отгрузив в ворота несчастного соперника восемь безответных мячей. Помимо результата, сильное впечатление произвела сама игра петербуржцев. Они показали практически идеальное взаимодействие во всех линиях.

Теперь попробуем представить, каково наставнику «Динамо» Славише Йокановичу готовить команду к важнейшему матчу первого круга. Сложно предугадать, на каком тактическом варианте остановится сербский специалист. Будет ли он «парковать автобус» у собственных ворот в надежде на нулевую ничью или рискнёт на встречный бой с действующим чемпионом? Оба варианта таят угрозу для хозяев.

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Весьма вероятно, что москвичи откажутся от активной игры в нападении. В последней встрече РПЛ их усилия не увенчались успехом. «Сочи» не только достаточно легко нейтрализовал угрозу, которая исходила от атакующего блока бело-голубых, но и отыскал бреши в обороне. Стоит отметить потерю концентрации подопечными Йокановича на первых минутах матча.

К 11-й минуте матча бело-голубые «горели» 0:2 после точных ударов Мелкадзе и Нобоа. Далеко не сразу динамовцы отошли от нокаута. Им потребовалось практически полчаса игрового времени, чтобы внести изменения в тактическую схему. Ход тренерского штаба хозяев оправдал себя частично — Макаров отыграл один мяч, но на большее «Динамо» оказалось не способно.

Поражение от сочинцев стало первым для «Динамо» в текущем первенстве РПЛ. Тревожный звонок прозвучал ещё в игре с «Уралом», но соперник не сумел сдержать индивидуально сильных футболистов бело-голубых. Стоит отметить, что в их действиях пропала резкость. Форварды и атакующие хавбеки москвичей медленно работают с мячом, что позволяет оппонентам накрывать их прессингом. Стоит предположить, что этим воспользуется Семак.

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На фоне команд Российской Премьер-Лиги «Зенит» выглядит очень мощно, гости располагают практически двумя равноценными составами. О чём говорить, если такой индивидуально сильный футболист, как Зелимхан Бакаев, не проходит в основу клуба из Санкт-Петербурга.

В линии атаки бразильские мастера при поддержке настырного нападающего Сергеева создают постоянное давление на оборону соперника. Они мешают игрокам противника начинать комбинации, что снижает нагрузку на Ловрена и Родриго. Отметим для нашего прогноза, что обрела ясные очертания линия обороны «Зенита».

После некоторых экспериментов на старте сезона и в кубковых баталиях тренерский штаб гостей остановился на паре центральных Ловрен — Родриго. При поддержке на краях защиты мобильными Караваевым и Сантосом штрафная площадь гостей выглядит неприступной крепостью. В шести из девяти встреч РПЛ-2022/2023 подопечные Сергея Семака уберегли свои ворота от забитого мяча.

Серия без поражений сине-бело-голубых тянулась с момента заключительного матча в РПЛ сезона-2021/2022. Прервать это безумие удалось «Крыльям Советов» в недавней кубковой встрече. Причём «Зенит» вышел сильным составом, но удаление Клаудиньо помогло самарцам. В большинстве клуб отправил два безответных мяча в ворота петербуржцев и выиграл со счётом 2:0.

История противостояний «Динамо» и «Зенита» состоит из 55 игр. На стороне петербургского клуба весомое преимущество. Он одолел бело-голубых в 28 матчах. Хозяева записали в актив 12 побед и в 15 встречах судейская бригада зафиксировала ничейный результат. Разница забитых мячей 88:52 в пользу гостей. Обратим внимание, что в шести из последних семи очных встречах в Москве минимум одна из команд не забила.

Футболисты «Динамо» в последних играх выглядят уставшими. Резко упали командные скорости, что немедленно сказалось на результативности действий нападения бело-голубых. В свою очередь, у «Зенита» самая эффективная оборонительная линия в лиге — всего три пропущенных мяча после девяти туров. С учётом истории очных матчей рекомендуем обратить внимание на ставку «обе забьют — нет» за коэффициент 1.98.

Прогноз и ставки на матч Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Зенит» 17 сентября 2022 года

«Зенит» находится в оптимальных кондициях. Все линии чемпиона работают без сбоев, сведя к минимуму количество грубых ошибок, особенно в обороне. Защита в большинстве игр действует образцово и на данном этапе первенства самая надежная в лиге. С учётом некоторого спада физической формы у динамовцев и истории очных встреч в Москве предположим, что минимум одна из команд не забьёт.

Ставка: обе забьют — нет за 1.98.

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