«Сибирь» — «Нефтехимик»: результат матча КХЛ, какой счёт, кто забил

20 сентября в Новосибирске в матче КХЛ «Сибирь» принимала нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (0:2, 0:0, 3:0). Для нижнекамцев это поражение стало восьмым подряд.
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На 12-й минуте Энтони Камара вывел нижнекамскую команду вперёд. На 19-й минуте Михаил Назаров, реализовав численное большинство, удвоил преимущество «Нефтехимика». На 42-й минуте Илья Морозов с передачи Дениса Голубева отыграл один гол. На 52-й минуте Владимир Бутузов после паса Ильи Пастухова сравнял счёт. На 57-й минуте Бутузов оформил дубль.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» 22 сентября дома сыграет с «Автомобилистом». «Нефтехимик» 23 сентября примет «Трактор».
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