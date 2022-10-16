Названы шансы Карима Бензема забить больше Роберта Левандовского в «эль класико»

16 октября на легендарном стадионе «Сантьяго Бернабеу» пройдёт первое в сезоне «эль класико» «Реал» (Мадрид) — «Барселона». Стартовый свисток прозвучит в 17:15 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.32. Успех каталонцев оценён экспертами в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Лучшие прогнозы на Примеру.

Букмекеры уверены, что матч «Реал» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.47.

Если в прошлом «эль класико» считался битвой между Роналду и Месси, то сегодня это противостояние Бензема и Левандовского.

Эксперты считают, что Карим забьёт больше Роберта, и предлагают поставить на его победу с форой (0) за коэффициент 1.72. Если Левандовски забьёт больше, чем Бензема, то сыграет коэффициент 2.00.

Также можно поставить на то, что на двоих эти форварды пробьют тотал больше 1.5 мяча за 2.71.

Экспресс с коэффициентом 7.98.

Прогноз на «эль класико» «Реал» — «Барселона» с коэффициентом 2.30.

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Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.60.

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