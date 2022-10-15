«Реал» — «Барселона». Бензема и Левандовски заменят Месси и Роналду в «эль класико»

16 октября состоится матч 9-го тура Примеры «Реал» — «Барселона». Начало игры — в 17:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.32. Успех каталонцев оценён экспертами в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Реал» — «Барселона» 16 октября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Реал» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.47. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.52.

Анализ и прогноз на матч 9-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Барселона» (16.10.2022)

Отгремели матчи 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В ожидании игр 5-го тура обратим внимание на внутренние соревнования. В испанской Примере на 16 октября запланированы четыре встречи 9-го тура. В одной из них на легендарном стадионе «Сантьяго Бернабеу» встретятся мадридский «Реал» и «Барселона» в долгожданном «эль класико». Стартовый свисток прозвучит в 17:15 мск.

«Реал» начал текущий сезон очень продуктивно. Он обыграл в чемпионате Испании «Альмерию» (2:1), «Сельту» (4:1), «Эспаньол» (3:1), «Бетис» (2:1), «Мальорку» (4:1) и «Атлетико» (2:1) в дерби. Также разгромил «Селтик» (3:0) и разделался с «Лейпцигом» (2:0) в матчах 1-го и 2-го туров группового этапа Лиги чемпионов.

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Однако потом получил травму основной голкипер «сливочных» — Тибо Куртуа. В следующих четырёх встречах его заменял Андрей Лунин. Не сказать, что потеря бельгийского вратаря сильно отразилась на подопечных Карло Анчелотти. Они не менее активно шли вперёд и создавали много опасных моменты. Однако результаты заметно ухудшились.



Сначала мадридцы сыграли вничью с «Осасуной» (1:1) и с минимальным счётом одолели не самый сильный «Хетафе» (1:0) в 7-м и 8-м турах чемпионата Испании. В Лиге чемпионов одержали победу в матче с донецким «Шахтёром» (2:1) и с трудом — ценой травмы Антонио Рюдигера — выцарапали у него же ничью (1:1).

За этот период мадридцы нанесли без малого 100 ударов, но лишь 27 из них пришлись в створ. И это при том, что 14 ударов в створ было в победном матче с «Шахтёром», который проходил на «Сантьяго Бернабеу». Может быть, и в грядущей встрече домашний стадион, а также поддержка родных болельщиков дадут им нужный импульс? Он бы сейчас точно не помешал Бензема.

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Как мы помним, во многом именно благодаря стараниям француза мадридцы выиграли по итогам минувшего сезона Лигу чемпионов, чемпионат и Суперкубок Испании. На данный момент он является главным претендентом на «Золотой мяч». Тем не менее без сменщика Бензема пока что приходится очень туго.

«Барселона» за восемь туров в чемпионате Испании тоже лишь раз поделила очки — с «Райо Вальекано» (0:0) в стартовом матче. Во всех остальных играх она одержала победы, в том числе над крепким «Реалом Сосьедад» (4:1). За этот отрезок каталонцы пропустили только один мяч, а сами забили 20. Девять из них записал на свой счёт Роберт Левандовски.



Польский голеадор, наколотивший 48 голов за мюнхенскую «Баварию» в прошлом сезоне во всех официальных соревнованиях, присоединился к сине-гранатовым этим летом. На адаптацию ему, очевидно, не потребовалось много времени. В четырёх турах группового этапа Лиги чемпионов нападающий забил пять мячей.



Впрочем, в этих четырёх встречах каталонцы одержали только одну победу — над аутсайдером квартета — «Викторией Пльзень» (5:1). Поражения они потерпели от «Интера» (0:1) и «Баварии» (0:2). Вничью сыграли с теми же итальянцами (3:3) в матче 4-го тура. Наиболее интересна ответная игра с «нерадзурри». Рассмотрим её поподробнее.



Из-за травм пропускали игру основные защитники «Барсы» — Жюль Кунде и Рональд Араухо. Хави был вынужден довериться Эрику Гарсии и Жерару Пике. Гарсия проявил себя весьма неплохо, а вот 35-летний Пике совершил несколько ключевых ошибок, которые привели к пропущенным мячам. Опытный испанец, мягко говоря, подвёл.

Если бы не Марк-Андре тер Штеген, совершивший шесть сейвов, сине-гранатовые досрочно лишились бы шансов выйти в плей-офф Лиги чемпионов и уже готовились бы к Лиге Европы. Есть основания полагать, что предстоящая игра будет результативной. Рекомендуем возять ОЗ + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.80.

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В последних 36 личных встречах во всех официальных соревнованиях тотал голов лишь семь раз не достигал отметки в три мяча на двоих. За этот же отрезок было лишь восемь матчей, в которых одна из команд не забивала. Безусловно, в большей части этих игр задавали тон Криштиану Роналду и Лионель Месси, давно перебравшиеся в другие клубы. Что ж, у Бензема и Левандовски есть отличная возможность напомнить об эпохе великих.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Реал» — «Барселона» 16 октября 2022 года

Несмотря на то что Карим Бензема пропустил несколько матчей из-за травмы, «Реал» ещё ни разу не уходил с поля без гола в текущем сезоне. Лишившейся основных центральных защитников «Барселоне» «сливочные», на «Сантьяго Бернабеу», наверняка сумеют забить пару мячей. В том, что каталонцы ответят, также не возникает сомнений. Во-первых, у них в составе есть Роберт Левандовски, а во-вторых, грядущее «эль класико» пропустит Тибо Куртуа. Думаем, голов будет много, причём с обеих сторон. История очных встреч всецело на стороне такого исхода.



Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.80.

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