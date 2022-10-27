«Оренбург» — «Факел»: когда матч РПЛ, во сколько начало, какой канал покажет

28 октября состоится матч РПЛ, в котором сыграют «Оренбург» и «Факел». Начало запланировано на 17:00 мск. Прямую трансляцию этой игры покажет телеканал «Матч Премьер».
10 лучших прогнозов на сегодня.
Фаворитами матча считаются хозяева: поставить на победу «Оренбурга» предлагается с коэффициентом 1.90. Успех гостей оценивается в 4.00. На ничью дают коэффициент 3.80.
Букмекеры считают, что матч «Оренбург» — «Факел» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.03.
Если забьёт команда Марцела Лички, сыграет коэффициент 1.18. На гол гостей в букмекерских конторах можно поставить с коэффициентом 1.45. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.76.
Экспресс с коэффициентом 4.66.
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