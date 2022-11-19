Прогноз на товарищеский матч Узбекистан — Россия

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Узбекистан – Россия.
Ставка: победа Узбекистана за 2.95.
В день начала чемпионата мира по футболу сборная России сыграет с представителем Азии. Но это будет не Катар или Южная Корея, а Узбекистан. У болельщиков российских сборных, которые смотрят матчи национальной команды ради красивой игры или переживания за результат, есть вполне обоснованные опасения перед предстоящей встречей.
Несколько дней назад Россия сыграла очень невзрачный матч с Таджикистаном (0:0), а полтора месяца назад лишь на последних минутах вырвала победу у Киргизии (2:1). Столь слабые результаты легко объяснить курсом на омоложение и проверкой талантливых игроков.
В отсутствие международных турниров в сборную вызываются исключительно игроки РПЛ младше 30 лет. В матче с Таджикистаном сразу шесть футболистов дебютировали за сборную России. Естественно, ни о какой сыгранности не может быть и речи. Россияне всего трижды пробили в створ и позволили сопернику нанести столько же ударов.
Со сборной Узбекистана будет намного сложнее. Узбекистан – регулярный участник Кубка Азии, в котором пять турниров подряд выходит в плей-офф. Эта команда была в полушаге от выхода на чемпионат мира – 2018. Правда, квалификацию на текущий мундиаль Узбекистан провалил, уступив путёвку в третий раунд отбора Саудовской Аравии.
В текущем ростере узбекской команды есть игроки из европейских чемпионатов, самым видным из которых является Эльдор Шомуродов. Нападающий «Ромы» несколько сезонов играл под руководством Валерия Карпина в «Ростове» и может передать ему привет. Также интересный игрок – Бобур Абдихоликов. Нападающий скромного минского клуба «Энергетик-БГУ» стал лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси с феноменальным для этого турнира результатом в 26 забитых мячей в 30 турах.
Пока Россия в сентябре играла с Киргизией, Узбекистан в товарищеских матчах побеждал Камерун (2:0) и драматично на последних минутах упустил победу в матче с Коста-Рикой (1:2). Сборной России в Ташкенте придётся несладко. Поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 2.95.
Экспресс с коэффициентом 10.08.
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