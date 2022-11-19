Прогноз на товарищеский матч Узбекистан — Россия

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Узбекистан – Россия.

Ставка: победа Узбекистана за 2.95.

В день начала чемпионата мира по футболу сборная России сыграет с представителем Азии. Но это будет не Катар или Южная Корея, а Узбекистан. У болельщиков российских сборных, которые смотрят матчи национальной команды ради красивой игры или переживания за результат, есть вполне обоснованные опасения перед предстоящей встречей.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Несколько дней назад Россия сыграла очень невзрачный матч с Таджикистаном (0:0), а полтора месяца назад лишь на последних минутах вырвала победу у Киргизии (2:1). Столь слабые результаты легко объяснить курсом на омоложение и проверкой талантливых игроков.

В отсутствие международных турниров в сборную вызываются исключительно игроки РПЛ младше 30 лет. В матче с Таджикистаном сразу шесть футболистов дебютировали за сборную России. Естественно, ни о какой сыгранности не может быть и речи. Россияне всего трижды пробили в створ и позволили сопернику нанести столько же ударов.

Со сборной Узбекистана будет намного сложнее. Узбекистан – регулярный участник Кубка Азии, в котором пять турниров подряд выходит в плей-офф. Эта команда была в полушаге от выхода на чемпионат мира – 2018. Правда, квалификацию на текущий мундиаль Узбекистан провалил, уступив путёвку в третий раунд отбора Саудовской Аравии.

В текущем ростере узбекской команды есть игроки из европейских чемпионатов, самым видным из которых является Эльдор Шомуродов. Нападающий «Ромы» несколько сезонов играл под руководством Валерия Карпина в «Ростове» и может передать ему привет. Также интересный игрок – Бобур Абдихоликов. Нападающий скромного минского клуба «Энергетик-БГУ» стал лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси с феноменальным для этого турнира результатом в 26 забитых мячей в 30 турах.

Пока Россия в сентябре играла с Киргизией, Узбекистан в товарищеских матчах побеждал Камерун (2:0) и драматично на последних минутах упустил победу в матче с Коста-Рикой (1:2). Сборной России в Ташкенте придётся несладко. Поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 2.95.

Экспресс с коэффициентом 10.08.

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