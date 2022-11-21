Сенегал — Нидерланды: ставка Романа Павлюченко на матч чемпионата мира в Катаре

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата мира Сенегал — Нидерланды.
Ставка: победа Нидерландов всухую за 2.30.
«Сборная Сенегала считается достаточно солидной по меркам Африки, что и доказала в финальном этапе стыков, не пустив на мундиаль Египет. Команда укомплектована атлетически развитыми футболистами, хороша в борьбе на втором этаже и редко уступает с крупным счётом оппонентам любого калибра, имея очень сильный характер. Выступления на чемпионате мира просто обязывают выкладываться по полной в каждой игре, и всем оппонентам сенегальцев будет очень непросто отобрать у них очки.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Что касается Нидерландов, то сборная на данный момент находится в очень хорошем тонусе и подходит к выступлениям в Катаре на пике кондиций. Команда стала первой в группе Лиги Наций, не так давно обыграв «всухую» и Польшу, и грозную Бельгию, весьма убедительно проявив себя в обороне. Нидерландцы считаются, пожалуй, фаворитами группы и будут активны уже в стартовой встрече, рассчитывая добыть уверенную победу над африканцами.
На мой взгляд, в этой паре особой интриги не случится. Да, Сенегал хорош на африканском континенте и будет бороться до последнего, однако класс Нидерландов значительно выше, и это может стать решающим. Номинальные гости очень хороши по всем линиям, практически не ошибаются сзади, и даже забить им будет весьма непростой задачей. Я считаю, что европейцы смогут добыть три балла, оставив свои ворота в неприкосновенности», — сказал Павлюченко.
Экспресс с коэффициентом 9.91.
Руни исключил бы Криштиану Роналду из заявки на матч ЧМ-2022.
Клинсман назвал двух главных фаворитов чемпионата мира.
Малафеев назвал фаворитов чемпионата мира в Катаре.
- 22 ноября 2022
-
00:11
- 21 ноября 2022
-
22:15
-
21:15
-
21:04
-
20:45
-
20:15
-
19:45
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:18
-
18:00
-
17:45
-
17:40
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:40
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:40
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:40
-
13:30