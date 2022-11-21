Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Сенегал — Нидерланды: ставка Романа Павлюченко на матч чемпионата мира в Катаре

Сенегал — Нидерланды: ставка Романа Павлюченко на матч чемпионата мира в Катаре
Комментарии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата мира Сенегал — Нидерланды.

Ставка: победа Нидерландов всухую за 2.30.

«Сборная Сенегала считается достаточно солидной по меркам Африки, что и доказала в финальном этапе стыков, не пустив на мундиаль Египет. Команда укомплектована атлетически развитыми футболистами, хороша в борьбе на втором этаже и редко уступает с крупным счётом оппонентам любого калибра, имея очень сильный характер. Выступления на чемпионате мира просто обязывают выкладываться по полной в каждой игре, и всем оппонентам сенегальцев будет очень непросто отобрать у них очки.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Что касается Нидерландов, то сборная на данный момент находится в очень хорошем тонусе и подходит к выступлениям в Катаре на пике кондиций. Команда стала первой в группе Лиги Наций, не так давно обыграв «всухую» и Польшу, и грозную Бельгию, весьма убедительно проявив себя в обороне. Нидерландцы считаются, пожалуй, фаворитами группы и будут активны уже в стартовой встрече, рассчитывая добыть уверенную победу над африканцами.

На мой взгляд, в этой паре особой интриги не случится. Да, Сенегал хорош на африканском континенте и будет бороться до последнего, однако класс Нидерландов значительно выше, и это может стать решающим. Номинальные гости очень хороши по всем линиям, практически не ошибаются сзади, и даже забить им будет весьма непростой задачей. Я считаю, что европейцы смогут добыть три балла, оставив свои ворота в неприкосновенности», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 9.91.

Руни исключил бы Криштиану Роналду из заявки на матч ЧМ-2022.

Клинсман назвал двух главных фаворитов чемпионата мира.

Малафеев назвал фаворитов чемпионата мира в Катаре.

Сенегал — Нидерланды. Отсутствие Садио Мане подкосит африканцев Сенегал — Нидерланды. Отсутствие Садио Мане подкосит африканцев
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022