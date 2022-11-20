Сенегал — Нидерланды. Отсутствие Садио Мане подкосит африканцев

Оранжевые и сенегальцы начнут турнир без своих лидеров, но серьёзнее это скажется на африканцах.

21 ноября состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира Сенегал — Нидерланды. Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу Нидерландов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.58. Успех Сенегала оценивается в 6.60. На ничью дают коэффициент 3.92.

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

Коэффициенты букмекеров на матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира Сенегал — Нидерландцы 21 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч Сенегал – Нидерланды не должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.74. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.86. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.20.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира Сенегал — Нидерланды (21.11.2022)

Сборная Сенегала ехала на чемпионат мира, строя грандиозные планы, но они пошатнулись ещё до начала турнира. Садио Мане — лидер и главная звезда сенегальцев, получил травму перед началом турнира. Алиу Сиссе не стал отцеплять его от команды, надеясь, что Мане сможет восстановиться к началу плей-офф. Местные колдуны взялись поставить на ноги Садио какими-то своими ритуалами, но ничего не вышло.

За день до начала турнира стало известно, что Мане ни при каких раскладах не сыграет в Катаре. Повторные тесты оказались неутешительными для всех сенегальцев. Восстановление лидера пошло не по плану, его пришлось исключить из состава сборной. Теперь Мане перенёс операцию.

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Даже с ним в составе сборная Сенегала особой скорострельностью не отличалась. Алиу Сиссе делал ставку в первую очередь на надёжную оборону. Теперь этот козырь самый главный из оставшихся у «львов Теранги», и они будут его использовать. Правда, когда сенегальцам на пути попадаются сильные соперники, они далеко не всегда могут сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Луи ван Гал везёт Нидерланды на чемпионат мира, чтобы там оформить свой дембельский аккорд. Тренер оранжевых самый возрастной на турнире, но его сборная полна молодых талантов, большая часть из которых ещё не сталкивались с играми такого масштаба.

При этом нельзя сказать, что нидерландцам не хватает опыта. Все игроки выступают в топовых европейских чемпионатах. Они привыкли к большим нагрузкам. Многие стабильно борются за чемпионство и играют в Лиге чемпионов. Сам тренер признал, что у него в сборной нет звёзд с мировым именем, но за счёт тактики и командной работы она способна на многое.

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Выход из группы для Нидерландов просто дело техники. Им достались слишком слабые соперники, чтобы всерьёз думать, что оранжевые могут столкнуться с проблемами уже на этом этапе. После того как Сенегал потерял Мане, говорить о какой-то серьёзной конкуренции между лучшей командой Африки и европейским топом как-то даже не хочется.

Мы не можем знать, в какой форме Нидерланды подходят к турниру. Если судить по сентябрьским матчам, то у них всё довольно неплохо. Сухие победы в матчах с крепкими Польшей и Бельгией, успехи в Лиге наций, беспроигрышная серия из 15 встреч. Сенегальцам просто нечем всё это крыть.

Нидерланды тоже умеют хорошо обороняться. Когда подопечные Луи ван Гала будут предельно мотивированы и не допустят расслабленности, то пробить их будет очень непросто. Велика вероятность того, что в дебютном матче сенегальцы уйдут с поля без забитого мяча.

Встречу пропустит Мемфис Депай из-за проблем со здоровьем. Эту информацию уже подтвердил главный тренер Нидерландов. Луи ван Гал также сказал, что вместо него основным нападающим сыграет Винсент Янссен. Из-за этого победа может не получиться разгромной, но в один-два мяча голландцы выиграют матч, а поставить на это событие можно с коэффициентом 2.04.

Прогноз и ставки на матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира Сенегал — Нидерланды 21 ноября 2022 года

Гости не станут форсировать события, так как понимают, что впереди ещё будут матчи с более слабыми соперниками. Сенегал сделает ставку на оборону, но против таких Нидерландов удержаться ему будет очень тяжело. Вряд ли сенегальцы смогут забить, а у гостей не получится разгромить соперника. Оптимальный вариант – победа Нидерландов в один или два мяча.

Ставка: победа Нидерландов в 1–2 мяча за 2.04.

Экспресс с коэффициентом 10.08.

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