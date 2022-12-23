МБА — ЦСКА, Единая лига ВТБ: где смотреть онлайн, по какому каналу покажут, прогнозы

23 декабря состоится матч Единой лиги ВТБ МБА — ЦСКА. Начало запланировано на 20:00 мск.
В прямом эфире матч покажут на телеканалах «Матч! Страна» и «Матч! Игра».
Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 1.07. Победа МБА оценивается в 9.30.
Букмекеры считают, что встреча «Зенит» — «Енисей» получится результативной: тотал больше 168.5 очка идёт за 1.55, а тотал меньше 168.5 очка — за 2.30.
Ничья в основное время оценена экспертами в 20.0. Поставить на победу ЦСКА с форой (-14.5) можно за 1.67. На МБА с форой (+14.5) предлагают коэффициент 2.15.
Экспресс с коэффициентом 7.01.
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