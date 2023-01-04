«Салават Юлаев» — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Салават Юлаев» — «Локомотив».



Ставка: победа «Салавата Юлаева» в матче за 1.84.



«Несмотря на то что «Салават» до сих пор остаётся лучшей командой Восточной конференции по игре на выезде, он скрупулёзно и активно пытается от этого звания избавиться. Причем пытается, как уже было мною неоднократно отмечено, с двух сторон: играя всё лучше дома и всё хуже в гостях. С гостевыми результатами мы разберёмся как-нибудь попозже, сейчас для нас весьма важны домашние. По сути, они являются основополагающими при составлении данного прогноза.



Лучшие прогнозы на сегодня.



На данный момент «юлаевцы» в целом по сезону набирают 61,1 процента очков, и да, домашний результат у них немного хуже – 58,7 процента. «Локомотив» в целом по сезону набирает 70,7 процента очков, но на выезде этот показатель снижается до 66,7 процента. В общем-то, и там и там разница небольшая, что говорит о достаточно большом универсализме обоих соперников. А заодно о том, что мы получим сверхупорный матч со многими искрами.



Конечно, он будет низовым, поскольку у «Локомотива», где бы он ни играл, других не бывает. Уверен, что тотал не дотянется до 6.5. А в итоге «Салават» любым способом наберёт два очка. Потому что он играет дома всё лучше и лучше, а сила «Локомотива» в гостях остается практически неизменной с начала декабря прошлого года», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 8.74.



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