Вероника Кудерметова — Дарья Касаткина: ставка Надежды Петровой на игру в Мадриде

Известная в прошлом теннисистка, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова предложила ставку на матч турнира в Мадриде Вероника Кудерметова – Дарья Касаткина.

Ставка: победа Касаткиной за 1.74.

«Встреча двух россиянок вызывает у нас по понятным причинам повышенный интерес. Всё-таки Вероника Кудерметова и Дарья Касаткина набрали сейчас хорошую форму. И если Вероника весь сезон проводит более или менее стабильно, то у Дарьи сбоев было больше и она только сейчас постепенно выходит на хороший уровень.

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С другой стороны, Кудерметова в предыдущем раунде потратила очень много сил на победу над Анастасией Потаповой 7:6, 5:7, 6:3, а Касаткина буквально разгромила Лесю Цуренко – 6:4, 6:2. И времени на отдых у Дарьи было на несколько часов больше. В очных встречах Касаткина оба раза побеждала Кудерметову. Да и на грунте за последний год она выиграла 15 матчей из 21. Плюс в рейтинге она выше, чем её соперница. И мне кажется, что Касаткина должна взять верх», — сказала Петрова.

Экспресс с коэффициентом 4.66.

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