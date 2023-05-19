Латвия — Словения: прогноз Максима Лебедева на игру ЧМ-2023 по хоккею

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2023 Латвия – Словения.

Ставка: Латвия не проиграет и ТМ 6.5 за 1.44.

«Это будет предпоследняя попытка словенцев хоть что-то поиметь на этом чемпионате. При этом им будет чрезвычайно тяжело, поскольку перед латышами висит морковка в виде возможного попадания в плей-офф (после которого в Латвии все, абсолютно все, будут удовлетворены). И на пути стоят в том числе и вполне «съедобные» словенцы, которых будут сносить.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Попытка эта будет предпоследней, а последней станет матч с Казахстаном, но об этом речь ещё впереди. Со словаками словенцам не светит практически ничего, поскольку словаки, провалив групповой турнир, будут на словенцах самоутверждаться.

В общем, латыши будут рвать и метать, а судьи как минимум не будут им мешать. Возможно, как это иногда бывает для хозяев, немножко закроют глаза на маленькие грешки. Объективно ничто латышам помешать не должно, словенцев на третий период не хватает, и именно в нём хозяева должны будут их дожать.

ЧМ-2023. Группа B ЧМ-2023. Группа B 19 мая 2023, пятница. 16:20 МСК Латвия Не начался Словения Кто победит в основное время? П1 X П2

Итак, не слишком голевой матч с тоталом, не превышающим 6.5. По итогам матча победит сборная Латвии. Но вот сумеет ли она это сделать в основное время, ответить затрудняюсь. Поэтому прогноз мой можно сформулировать так: латыши не проиграют в основное время», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 19.98.

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