Вероника Кудерметова — Элисон Риске: ставка Надежды Петровой на матч турнира в Нидерландах

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова дала прогноз на матч турнира в Хертогенбосхе Вероника Кудерметова — Элисон Риске.

Ставка: победа Риске 2:1 за 7.60.

«Начинается короткий травяной сезон. В первом круге голландского Хертогенбосха наша Вероника Кудерметова встретится с американкой Элисон Риске. Трава — самое специфическое покрытие в теннисном туре. И порой там «выстреливают» именно специалисты игры на этом естественном материале.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Вероника Кудерметова за целый год сыграла на траве всего три матча и два из них выиграла, а её соперница взяла верх в таком же количестве игр, но провела шесть поединков. И внимание: Риске считается специалистом по этому покрытию. И дважды она обыгрывала Веронику именно на траве. Всего же они встречались между собой трижды, и счёт 2-1 в пользу Элисон. Так что выводы напрашиваются сами собой. При этом Вероника Кудерметова в целом играет явно больше, чем её 32-летняя соперница, являющаяся 85-й ракеткой мира, но это говорит, скорее, опять же в пользу американки. Кстати, здесь, в Хертогенбосхе, она уже побеждала в 2019 году. Так что это точно её турнир. В следующий круг выйдет именно Элисон. Вероника же может взять разве что одну партию. Не больше. Американка победит в трёх сетах», — сказала Петрова.

Экспресс с коэффициентом 8.66.

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