Германия — Украина: во сколько начало, где играют, какой прогноз

12 июня состоится товарищеский матч Германия — Украина. Начало — в 19:00 мск.

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу немцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.33. Успех украинцев оценивается в 8.50. На ничью дают коэффициент 5.45.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры считают, что матч Германия – Украина будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.43. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.69. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.83.

Экспресс с коэффициентом 8.66.

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