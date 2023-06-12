Нидерланды — Хорватия: когда матч полуфинала Лиги наций, где сыграют, кто фаворит
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14 июня состоится матч 1/2 финала Лиги наций Нидерланды – Хорватия. Начало – в 21:45 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу нидерландцев можно с коэффициентом 2.04. Успех хорватов оценивается в 3.80. На ничью дают коэффициент 3.36.
Аналитики считают, что матч Нидерланды – Хорватия не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.23, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.53. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.95.
Лига наций УЕФА. Лига A. 1/2 финала
14 июня 2023, среда. 21:45 МСК
Нидерланды
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Экспресс с коэффициентом 8.66.
Руни считает, что Месси потребуется время на адаптацию в МЛС.
Сперцян не стал комментировать слухи об интересе «Аякса».
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