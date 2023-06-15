Испания — Италия: смотри бесплатно прямую трансляцию матча Лиги наций!

15 июня пройдёт полуфинальный матч Лиги наций Испания — Италия. Начало — в 21:45 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.

Обе команды проходят через перестройку. Испанцы после ухода Луиса Энрике омолаживают состав вместе с Луисом де ла Фуэнте. Роберто Манчини строит новую команду для того, чтобы защищать титул чемпионов Европы в следующем году. Лига наций — отличный турнир для того, чтобы посмотреть, чего удалось добиться. Посмотрим, кто окажется сильнее и пройдёт в финал!

Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и бесплатно смотри прямую трансляцию матча Лиги наций Испания — Италия.