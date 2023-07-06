Вероника Кудерметова — Маркета Вондроушова: ставка Надежды Петровой на матч Уимблдона

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч Уимблдона Вероника Кудерметова – Маркета Вондроушова.

Ставка: победа Кудерметовой в трёх сетах за 3.90.

«Вероника Кудерметова в первом круге Уимблдона переиграла опытную 38-летнюю эстонку Кайю Канепи – 7:6 (7:4), 6:4, затратив на победу 1 час и 42 минуты. 26-летняя россиянка, которая показывает сейчас очень качественную игру и находится в хорошей форме, по идее, должна считаться фаворитом предстоящего матча с Маркетой Вондроушовой. Вероника совсем не случайно посеяна в Лондоне под 12-м номером.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова сейчас занимает 42-е место в мировом рейтинге. В принципе, 24-летняя теннисистка достаточно опасная соперница. В первом круге она обыграла американку Стирнс – 6:2, 7:5.

В очных матчах девушки встречались между собой трижды. Баланс 2-1 в пользу Кудерметовой. Правда, по сути, счёт равный. Так как одной игры не было из-за того, что Маркета снялась с соревнований, а последний очный матч в 2023 году выиграла как раз Вондроушова. Вот и получается, что явного фаворита в этом поединке просто нет. За Веронику высокий рейтинг и неплохой опыт игры на траве за последний год — семь побед в девяти матчах. Так что чуть больше шансов на выход в следующий круг всё-таки у россиянки. Она и выиграет. В трёх сетах», — сказала Петрова.

Экспресс с коэффициентом 8.86.

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