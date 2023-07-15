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«Торпедо» — «Динамо» Мх: когда матч Первой лиги, во сколько начало, какие прогнозы

«Торпедо» — «Динамо» Мх: когда матч Первой лиги, во сколько начало, какие прогнозы
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15 июля состоится матч 1-го тура Первой лиги «Торпедо» — «Динамо» Махачкала. Начало игры — в 19:30 мск.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.06. Успех махачкалинцев оценён экспертами в 3.80. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры считают, что матч Первой лиги «Торпедо» — «Динамо» Махачкала не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.62. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52. Поставить на «обе забьют» можно за 2.03.

Россия - Мелбет Первая лига. 1-й тур
15 июля 2023, суббота. 19:30 МСК
Торпедо М
Москва
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Экспресс с коэффициентом 6.92.

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