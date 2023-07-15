«Торпедо» — «Динамо» Мх: когда матч Первой лиги, во сколько начало, какие прогнозы

15 июля состоится матч 1-го тура Первой лиги «Торпедо» — «Динамо» Махачкала. Начало игры — в 19:30 мск.
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.06. Успех махачкалинцев оценён экспертами в 3.80. Ставки на ничью принимаются за 3.30.
Букмекеры считают, что матч Первой лиги «Торпедо» — «Динамо» Махачкала не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.62. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52. Поставить на «обе забьют» можно за 2.03.
Экспресс с коэффициентом 6.92.
Президент РФС Дюков оценил реформу Второй лиги.
Нидерландский журналист оценил шансы «Фейеноорда» приобрести Захаряна.
- 15 июля 2023
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 14 июля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 13 июля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 12 июля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00