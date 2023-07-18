Касаткина — Тревизан: букмекеры назвали фаворитку матча турнира в Палермо

18 июля на грунтовом турнире категории WTA-250 в Палермо (Италия) пройдут матчи первого круга женского одиночного разряда. В одном из них сыграют россиянка Дарья Касаткина и итальянка Мартина Тревизан. Начало встречи — не ранее 21:00 мск.
Букмекеры считают фавориткой россиянку. Победа Касаткиной оценивается букмекерами в 1.26. Поставить на успех 29-летней итальянки можно за 3.49. Победа Дарьи с форой (-4.5) гейма идёт с коэффициентом 1.85, а обратный исход оценили в 1.96.
Во втором круге победитель этого матча встретится с сильнейшей теннисисткой в паре Нигина Абдураимова (Узбекистан) — Татьяна Прозорова (Россия).
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Касаткина — 11-я ракетка мира. Тревизан на данный момент располагается на 75-м месте в мировом рейтинге. Ранее эти теннисистки ни разу не играли друг с другом на турнирах WTA.
Экспресс с коэффициентом 6.18.
Американская теннисистка получила четырёхлетнюю дисквалификацию за допинг.
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