Представляем вашему вниманию прогноз на матч Серии А «Торино» — «Кальяри».
Ставка: обе забьют за 2.11.
Обе команды начинают сезон с большими надеждами, но не с лучшими перспективами. Они всерьёз обновились и пока могут рассчитывать лишь на тренерскую систему и характер. «Торино» остался без Алексея Миранчука, который в прошлом сезоне хорошо вписался в футбол Ивана Юрича, но других критичных потерь всё же нет. «Кальяри» старался укрепить состав перед возращением в элиту, однако серьёзными финансовыми ресурсами клуб не обладает.
Поэтому неудивительно, что эксперты отдают явное предпочтение в матче хозяевам. «Быки» неплохо стартовали с победы в Кубке Италии, а в чемпионате в шести последних встречах у них лишь одно минимальное поражение – от «Интера», с которым справиться на тот момент было сложно. Гости, в свою очередь, едва ли смогут мгновенно выдать качественную игру, но на гол рассчитывать определённо должны.
Они забивали в четырёх из пяти предыдущих игр на чужом поле, а туринцы стабильно пропускают дома на протяжении семи встреч подряд. Ставка на обе забьют идёт с коэффициентом 2.11.
Экспресс с коэффициентом 11.95.
Каряка: у Захаряна есть все качества, чтобы играть за «Реал Сосьедад».
Отец Кузяева: рад, что Далер забил, дай бог, чтобы дальше продолжал в таком духе.
- 21 августа 2023
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 20 августа 2023
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 19 августа 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 18 августа 2023
-
23:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00