Представляем вашему вниманию прогноз на матч Серии А «Торино» — «Кальяри».

Ставка: обе забьют за 2.11.

Обе команды начинают сезон с большими надеждами, но не с лучшими перспективами. Они всерьёз обновились и пока могут рассчитывать лишь на тренерскую систему и характер. «Торино» остался без Алексея Миранчука, который в прошлом сезоне хорошо вписался в футбол Ивана Юрича, но других критичных потерь всё же нет. «Кальяри» старался укрепить состав перед возращением в элиту, однако серьёзными финансовыми ресурсами клуб не обладает.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Поэтому неудивительно, что эксперты отдают явное предпочтение в матче хозяевам. «Быки» неплохо стартовали с победы в Кубке Италии, а в чемпионате в шести последних встречах у них лишь одно минимальное поражение – от «Интера», с которым справиться на тот момент было сложно. Гости, в свою очередь, едва ли смогут мгновенно выдать качественную игру, но на гол рассчитывать определённо должны.

Они забивали в четырёх из пяти предыдущих игр на чужом поле, а туринцы стабильно пропускают дома на протяжении семи встреч подряд. Ставка на обе забьют идёт с коэффициентом 2.11.

Экспресс с коэффициентом 11.95.

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