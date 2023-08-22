Представляем вашему вниманию прогноз на матч Кубка Либертадорес «Боливар» – «Интернасьонал».

Ставка: победа «Боливара» с форой (-1.5) за 3.15.

«Боливар» набрал хорошую форму и не просто так добрался до четвертьфинала Кубка Либертадорес. Боливийцы прошли «Атлетико Паранаэнсе», а на групповом этапе опередили «Барселону Гуаякиль» и «Серро Портеньо». На своём поле «Боливар» в рамках турнира выиграл все матчи, и только один из них — с минимальным счётом. На данный момент у хозяев идёт домашняя победная серия из 11 матчей с общим счётом 35:4.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Бразильцам пора напрячься. На предыдущей стадии «колорадос» с большим трудом и не без доли везения прошли «Ривер Плейт» и сейчас находятся не в лучшей форме. Победа над аргентинцами стала единственной для «Интернасьонала» за последние 10 матчей. Гости проиграли три из четырёх последних выездных матчей и демонстрировали при этом очень слабый футбол. Команда Мано Менезеса явно будет делать ставку на ответную игру дома — в Боливии ей ничего не светит. Не стоит удивляться, если «Боливар» уверенно выиграет первый матч. Можно присмотреться к ставке на победу «Боливара» с форой (-1.5) за 3.15.

Экспресс с коэффициентом 5.14.

«Аль-Ахли» хочет купить у «Атлетико» де Пауля.

Арсен Захарян: ни секунды не сомневался перед переходом в «Реал Сосьедад».

Федун: «Зенит» уже не будет лидировать так, как в прошлом сезоне.