Представляем вашему вниманию прогноз на матч Серии А «Кальяри» — «Интер».

Ставка: ТМ 2.5 за 2.10.

Ничья на поле «Торино», практически без преимущества у фаворита – отличный старт для Клаудио Раньери и его команды. С учётом серьёзных кадровых потерь и ставки на проверенные кадры, большинство новичков остались в запасе. «Кальяри» отыграл хорошо во всём, кроме атаки, там явно сказалось отсутствие Лападулы.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Интера» тоже произошло очень много изменений за лето, при этом не похоже, чтобы команда стала слабее. В перспективе финалист Лиги чемпионов может стать только лучше, а нынешнего уровня футбола «нерадзурри» должно хватать для стабильных побед над середняками и аутсайдерами. В игре с «Монцей» гости порадовали хорошей обороной, и Зоммер в воротах тоже не подвёл.

На данный момент в этой паре стоит обратить внимание на низкую результативность. «Кальяри» наверняка будет делать акцент на обороне, а у выездного «Интера» может не хватить сил, чтобы пробить тотал в одиночку. Поставить на тотал меньше 2.5 мяча можно за 2.10.

Экспресс с коэффициентом 6.42.

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