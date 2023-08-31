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Анастасия Павлюченкова — Элина Свитолина: букмекеры назвали фаворитку матча US Open

Анастасия Павлюченкова — Элина Свитолина: букмекеры назвали фаворитку матча US Open
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31 августа на турнире «Большого шлема» US Open пройдут матчи второго круга женского одиночного разряда. В одном из них сыграют россиянка Анастасия Павлюченкова и украинка Элина Свитолина. Начало встречи — ориентировочно в 21:30 мск.

Фавориткой у букмекеров считается 28-летняя украинка. Победа Свитолиной оценивается букмекерами в 1.36. Ставка на успех 32-летней россиянки идёт за 3.19. Победа Элины с форой (-4) гейма идёт с коэффициентом 1.84, успех Павлюченковой с форой (+4) оценён в 1.94.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В следующем круге победительница этого матча встретится с сильнейшей теннисисткой в паре Патрисия-Мария Циг (Румыния) — Джессика Пегула (США).

US Open (ж). 2-й круг
31 августа 2023, четверг. 21:30 МСК
Элина Свитолина
26
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Павлюченкова
98
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

Экспресс с коэффициентом 5.89.

На US Open из 18 российских теннисистов вылетели 11.

Сафиуллин не смог выйти в третий круг US Open, ведя 2-0 по сетам.

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