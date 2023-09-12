Испания — Кипр: прогноз Константина Генича на игру квалификации Евро-2024

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Испания – Кипр в квалификации Евро-2024.

Ставка: победа Испании с форой (-3) за 1.65.

«В группе А сборная Испании продолжает погоню за сборной Шотландии, которая неожиданно для всех убежала далеко вперёд. Шотландцы идут без потерь: пять матчей — пять побед, включая домашний успех со сборной Испании 2:0 благодаря мячам Мактоминея. Но испанцы провели на два матча меньше, поэтому всё для Испании впереди.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Яркий, сочный матч у сборной Испании получился в Грузии: в Тбилиси забили семь мячей, но при этом потеряли основных атакующих игроков, к сожалению. Травмы у Асенсио и Дани Ольмо, вместо них на ближайшую игру со сборной Кипра вызваны Пино и Ферран Торрес. Кипр — команда слабенькая, в этой группе у неё ноль очков после четырёх матчей, всего два забитых мяча. И с Кипром Испания должна разбираться максимально уверенно. Учитывая конкуренцию в атаке сборной Испании, учитывая, что это домашний матч, если Испания поймает кураж, если поймает свою игру, как это было со сборной Грузии, то киприотам, конечно, несдобровать.

Я взял бы Испанию с форой (-3) в этом матче за коэффициент 1.65. В 3 мяча Испания, как мне кажется, выиграет точно, может быть, получится и крупнее, если не остановятся и не начнут валять дурака», — сказал Генич.