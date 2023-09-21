«Адмирал» — «Куньлунь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Адмирал» — «Куньлунь».

Ставка: победа «Адмирала» в матче за 1.69.

«На свежачка китайская команда сумела увезти два очка из Хабаровска. Но во Владивостоке будет тяжелее. Потому что «Куньлунь» накроет временная адаптация, при этом узкая владивостокская площадка будет требовать повышенных скоростей и мгновенных игровых решений.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Конечно, это не означает, что «Адмирал» можно заранее объявлять победителем. Стартовый участок сезона, который у обоих дальневосточных клубов был сильно выездным, приморцы прошли хуже хабаровчан, игра «адмиралов» пока ещё далека от совершенства. Плюс прибыть в родные пенаты «адмиралы» могли самое раннее четверо суток назад. А значит, их тоже будет накрывать, как и китайцев, разве что дальневосточники больше к этому привычные.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 сентября 2023, четверг. 12:30 МСК Адмирал Владивосток Не начался Куньлунь Ред Стар Пекин Кто победит в основное время? П1 X П2

Таким образом, целесообразно ожидать мучительно-выматывающий матч, в котором команды не столько будут играть сами, сколько станут мешать играть соперникам. Ожидать от такого матча водопада заброшенных шайб не следует, и тотала выше 4.5 мы не дождёмся. А два очка по итогам игры всё-таки должен будет набрать «Адмирал». Всё-таки матч открытия сезона во Владивостоке – дело серьёзное. «Адмиралы» будут рвать и метать», — сказал Лебедев.