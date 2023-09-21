«Спартак» — «Барыс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Москве

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Барыс».

Ставка: победа «Спартака» в матче за 1.43.

«С одной стороны, соперники подошли к личной встрече разнонаправленно. «Спартак» весьма неплохо стартовал, были и победы, и поражения, но в целом плюсов было больше. Однако в последних матчах у красно-белых были более чем приличные соперники, тут и возникла серия из двух поражений. Что не мешает «Спартаку» достаточно спокойно пребывать в зоне плей-офф.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Барыса» все гораздо тяжелее. Пять поражений на старте ввергнут в пессимизм кого хочешь. И хоть после них казахстанцы одержали две победы подряд, но это были домашние победы. А вот на выезде у «Барыса» дела пока не идут от слова «совсем».

Именно этот факт я и считаю в предстоящем матче определяющим. Плюс те команды, которые «Барысу» удалось обыграть дома, все-таки были заведомо скромнее «Спартака». Поэтому предположу крайне непростую победу, которую красно-белые в итоге вытащат, наберут два очка, причем совсем не обязательно, что в основное время.

А вот тотал будет скорее всего невысоким и вряд ли превысит 6,5», — сказал Лебедев.