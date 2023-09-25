«Нефтехимик» — «Барыс»: прогноз Максима Лебедева на игру регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Барыс».
Ставка: победа «Нефтехимика» за 2.41.
«В нынешнем сезоне «Барыс» так пока и не смог победить на выезде. Все пять гостевых матчей были казахстанцами проиграны, и в них им удалось набрать два очка за ничьи в основное время. Кстати, вытаскивать матчи из ничьих нынешний «Барыс» тоже не умеет – возьмём это на заметку.
«Нефтехимик», безусловно, будет весь на позитиве после победы над «Авангардом», прервавшей четырёхматчевую проигрышную серию. Кстати, в той серии было поражение 0:8 в Астане, а поскольку оно было совсем недавно, всего-то неделю назад, то мы должны воочию увидеть «Я мстю, и мстя моя ужасна».
Суммируем всё вышеописанное и получаем непростой матч. Никто по нему, как по Бродвею, не пойдёт. Тем не менее хозяйский позитив должен сыграть свою решающую роль. Тотал будет неплохим, оборона у обоих соперников явно не их сильное место. Поэтому предположу тотал выше 5.5. А победу в итоге, причём в основное время, одержат хозяева. И отомстят за унизительное поражение в Астане.
И вообще, пора «Нефтехимику» вылезать из руин, и лучше случая не подобрать», — сказал Лебедев.
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