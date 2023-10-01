«Бетис» — «Валенсия»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Бетис» — «Валенсия».

Ставка: ничья за 3.30.

«Бетис» и «Валенсия» сыграют в очередном туре испанского чемпионата. Очевидного фаворита я тут не вижу. Думаю, они поделят очки.

«Бетис» не так удачно выступает на старте сезона. Мы привыкли, что эта команда борется за попадание в еврокубки. Но в семи турах Ла Лиги зелёно-белые выиграли только дважды — 2:1 с «Вильярреалом» и 1:0 с «Райо Вальекано». В остальных противостояниях подопечные Мануэля Пеллегрини чередовали ничьи и поражения. В том числе клуб крупно проиграл «Барселоне» — 0:5.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Валенсии» на одну победу в активе больше, в сравнении с «Бетисом». Причём если виктории команды над «Севильей» (2:1) и «Лас-Пальмасом» (1:0) ещё не так удивляют, то вот 3:0 с «Атлетико» — это уже уровень. Впрочем, почти во всех остальных матчах «летучие мыши» часто проигрывали. Так что довольно непредсказуемо играют подопечные Рубена Бараха.

На стороне «Валенсии» более лёгкий график. Ведь «Бетис» принимает участие в Лиге Европы. В 1-м туре клуб уже успел проиграть «Рейнджерс» — 0:1. Но я всё равно не думаю, что «летучие мыши» тут легко победят. Их уровень примерно равен, как и позиции в таблице.

Жду борьбы, но считаю, что победителя они всё-таки не выявят», — сказал Мостовой.